L’Andorra defensa el lideratge a Oriola sense Moha ni Riverola

L’FC Andorra visita demà a les 17.00 hores a l’Oriola CF amb l’objectiu de mantenir el lideratge del grup. Els andorrans, no obstant això, es trobaran amb un camp molt diferent, ja que a causa del mal estat de la gespa del seu estadi habitual, l’Oriola ha de jugar a l’Enrique Miralles, de diferents dimensions.

En aquest sentit, el tècnic Gabri García va explicar que «estem sorpresos amb el canvi de camp per les seves dimensions» i que «no sabem com estarà, encara que sembla que les condicions de la gespa seran bones». «És un equip que a casa li ha costat treure partits endavant i fora és on ha sumat les seves victòries més contundents, és fort i competitiu, amb un entrenador jove que intenta fer un bon joc», destacava i assegurava que «veurem com ens adaptem al terreny de joc en aquest cas».

Així, pel que fa a les baixes per sanció, Moha i Martí Riverola no podran jugar i per tant, Gabri haurà de fer canvis a l’onze inicial. Jugadors com Palanca, Ludo o Casadesús podrien entrar en l’onze inicial. «Perdre’ls fa haver de tocar coses però estic tranquil perquè tenim una plantilla molt ample i tots entrenen molt bé, els jugadors que entrin poden rendir perfectament», reiterava i afegia que «hem de tenir solidesa defensiva, fet que ens serveix per no perdre partits».

Per una altra banda, va indicar que «veient una mica la nostra manera de fer, que hem de sortir de darrere, segur que el rival intentarà que cometem algunes errades perquè estem molt a prop de la porteria, estic convençut que ens pressionaran en aquest aspecte», destacava

Pel que fa al rival de la Copa del Rei, l’Andratx, va celebrar el fet de no haver de desplaçar-se i va assegurar que «estudiarem i seguirem el rival en les pròximes jornades, de moment estem centrats en la lliga i veiem el partit amb perspectiva, veurem com avança tot».