Prop de 250 persones participen a la pedalada d'Andbank

Andbank, amb col·laboració amb la fundació FERO, han dut a terme aquest dissabte una pedalada popular en pro de recaptar recursos per la lluita contra el càncer. Anna Olsina, directora de Negoci del Grup Andbank, ha explicat que, des de l'entitat, tenen un ferm compromís amb aquesta causa. D'altra banda, Justo Ruiz, secretari d'Estat d'Esports, ha descrit el dia d'avui com una mostra de la solidaritat de la societat andorrana. A l'acte, hi han assistit prop de 250 persones, totes elles, distribuïdes en diversos grups.