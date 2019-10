El Festival de titelles d’Encamp acull 850 persones

El públic va tornar a ser fidel al Festival de titelles d’Encamp, on s’hi van reunir durant el cap de setmana fins a 850 persones en els seus espectacles i mig miler van participar en els tallers que s’organitzaven. La sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i el Pas de la Casa van albergar tres espectacles: Embrossa’t, de Teia Moner; M’he portat bé, de la companyia Pantomima, i Jai, el mariner, de la companyia Zipit.

L’única de les funcions que es representava a les dues poblacions era Embrossa’t, que consistia en un homenatge a Joan Brossa, realitzant-se una combinació de titelles amb màgia, ombres i dansa que ha tingut el suport de la Fundació Joan Brossa. El treball de Moner va voler «transportar l’imaginari de Brossa als nens». Cal recordar que aquest any s’està commemorant el centenari del naixement del poeta i dramaturg barceloní. Des de l’àrea de Cultura del Comú d’Encamp van mostrar-se satisfets i que «seguirem treballant per organitzar més espectacles infantils, ja que a la parròquia tenim un elevat nombre d’infants i cal oferir-los activitats culturals educatives i de valors, com les que estem fent».