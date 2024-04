Laura Gómez

Fer anys fa il·lusió, així com rebre els missatges i mostres d’afecte de la gent del teu voltant perquè: «Mira que bé, has fet una altra volta al sol. Per molts anys!», llegeixes a la majoria dels missatges rebuts el dia del teu aniversari. El que passa també és que no només tu i els teus celebren que, en el meu cas, hagi completat les tres dècades i un any en aquest món, sinó que fer anys és tancar un cicle més i començar un de nou. Evidentment, no és màgia i no et converteixes en una persona nova l’endemà del teu aniversari, però sí que és una oportunitat per fer una reflexió de profit, fent un balanç de tot allò que has pogut aconseguir en els 365 dies que han passat, hagis gaudit o viscut, ja sigui en forma d’una bona experiència o com a un aprenentatge dels teus errors. Fer una altra volta al món hauria de ser una manera de donar-te l’oportunitat de començar de nou, però amb l’avantatge de saber en què has fallat, quines eines tens i les capacitats que has desenvolupat durant l’any viscut. I així anem, si tirem la vista enrere, tots i totes hem viscut experiències que ens han marcat i definit, al punt de construir-nos — o desconstruir-nos — tal com som avui dia. Tots i totes creixem, aprenem i madurem. Per això mateix, aquesta volta al sol ha estat un punt d’inflexió, perquè el que compartim com a éssers humans són la il·lusió de tenir somnis i l’esperança de complir-los. D’aquí el fet de remarcar la importància d’aprofitar el teu aniversari per parar, fer memòria d’on venim, cap a on anem i tot el camí que hem fet fins al dia d’avui, perquè el recorregut és llarg — en la majoria dels casos — i és rellevant tenir present que molts i moltes continuem treballant, perquè també la riquesa ve des de dins..