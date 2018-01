Demà dissabte, el PS celebrarà un comitè directiu de gran importància. La reunió servirà per aprovar la convocatòria de les primàries de les quals ha de sortir la persona que encapçali la nostra llista nacional en les properes eleccions generals. Per dir-ho clar, el nostre candidat a cap de Govern.

És evident que sobre els possibles aspirants a ser el nou màxim responsable de l’executiu andorrà fa temps que se’n parla i es continuarà parlant durant molts mesos. Algun partit, de fet, ja té el seu. D’altres, encara el busquen. La diferència entre les diferents formacions, però, rau en com s’elegeix.

Hi ha qui ho ha fet obrint uns comicis interns, als quals només han pogut participar els afiliats del partit. Altres estan debatent i, qui sap, discutint, qui ha de ser, a l’espera de trobar un nom que aixequi prou consens i l’elecció del qual no generi gaire terrabastall intern. Des del PS, en canvi, opten per una fórmula que evidencia el nostre compromís amb una democràcia més forta i on es doni el màxim protagonisme possible als ciutadans.

La nostra idea és que es pugui postular per a ser cap de llista nacional qualsevol afiliat del partit. I, a partir d’aquí, entre els qui s’hi presentin, que l’elecció vagi més enllà dels militants i simpatitzants. Volem donar veu a la gent. A les nostres primàries podrà votar qualsevol ciutadà d’Andorra, sempre que hagi complert els 16 anys, independentment de quin sigui el seu passaport.

Fa temps que defensem que el nostre país ha de fer passos per enfortir la democràcia i, sobretot, per permetre la participació política dels residents. Tenim clar que han de poder votar a les comunals. Entenem que una millor integració passa necessàriament per poder-se implicar en les decisions polítiques, com a mínim les que es prenen en les administracions més properes. I ho continuarem fent en els mesos i anys vinents.

Però cal començar amb l’exemple. I per això entenem que, malgrat que no puguin votar posteriorment a les eleccions generals, la seva opinió i el seu vot a les primàries, per a nosaltres, és important. Volem escoltar la seva veu i que ells se sentin escoltats, volem saber què pensen i que ells vegin que ens interessem pel seu pensament i volem que aquests ciutadans se sentin implicats en les decisions polítiques que després es prendran perquè, al final, també els afectaran.

Al cap i a la fi, com més gent hi participi en ella, més forta serà la democràcia.