El Govern de Demòcrates per Andorra pretén posar fil a l’agulla i solucionar els greus problemes que té una gran part de la ciutadania en el temps de descompte. És tot un contrasentit, a tot just quatre setmanes de dissoldre el Consell General, que presenti mesures per resoldre la greu situació actual, deguda justament a les polítiques que ha dut a terme durant els dos darrers mandats.



És un símptoma extremadament preocupant veure que el Govern de Demòcrates per Andorra reacciona tard, molt tard, i de manera erràtica, palesant l’elevat grau de desorientació de la casa demòcrata, on les polítiques avancen sense rumb, a cop de timó, segons com bufa el vent... M’explico. Entre les mesures que el cap de Govern va avançar el dia dels Innocents (tota una premonició), s’anunciava una congelació dels preus dels lloguers durant un any, la qual cosa simplement suposa traslladar d’aquí a dotze mesos una problemàtica que no ha quedat resolta.



El Govern taronja únicament ha reaccionat quan els ciutadans s’han afartat d’aquesta situació i han dit prou. Un cop arribats a aquest punt, moguts per les pors preelectorals, s’han erigit com a polítics sensibles a les necessitats de la ciutadania, cosa que no han sabut fer en nombrosíssimes ocasions durant els darrers vuit anys. Com s’explica, si no, que aquestes mesures que ara es proposen respecte a l’habitatge no fossin incloses en el Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, que el mateix govern va entrar fa sis mesos? Un despropòsit en tota regla!



La miopia política de Demòcrates per Andorra és tan gran que encara pensen que es pot acontentar la ciutadania amb qualsevol proposta i esperen que el dia de les eleccions, amb aquests brindis al sol en forma de propostes, els votants hagin oblidat el seu llegat al llarg de gairebé una dècada governant. Si el poder adquisitiu dels ciutadans ha disminuït ha estat en gran mesura pel desplegament de tot el sistema impositiu, amb figures, com l’IRPF, no anunciades prèviament. La pressió fiscal ha augmentat i ha arribat a nivells inèdits a Andorra. Pretén el govern col·legiat de DA fer-nos creure que no eren conscients que el poble en patiria les conseqüències? I no només això, ja que la gestió deficient en molts casos, com ara en els projectes de l’heliport i l’edifici The Cloud, ha fet que es llencessin literalment més de quatre milions d’euros dels contribuents a la paperera.



Naturalment, qualsevol proposta que es faci per millorar el nivell adquisitiu de la ciutadania és del tot lloable, però el fet que les iniciatives sorgeixin com a reacció a les manifestacions ciutadanes a poques setmanes d’enllestir la legislatura demostra el desori intern i la improvisació dels demòcrates. Durant vuit anys, no s’han endegat polítiques reals d’habitatge (de fet, DA va suprimir el Departament d’Habitatge que hi havia) i mai no hem sentit a parlar de les seves polítiques per garantir l’accés a un habitatge digne. Confiem que totes les formacions —la nostra sí— expliquin clarament en els seus programes electorals què pensen fer per canviar aquesta situació.