quan encara no ens hem fet a la idea d’aquesta primavera estranya, amb aquest temps que ens manté ancorats a un hivern que es resigna a abandonar-nos, la maquinària per a la temporada d’estiu ja treballa a ple rendiment des de fa dies per convertir Andorra en una destinació atractiva, més enllà de la neu i de les compres. I darrere d’aquesta finalitat hi ha una xifra: la d’arribar al milió de turistes entre els mesos de juny i de setembre.



Hem aconseguit assolir la fita durant els darrers anys gràcies a la generació de nous productes i propostes, com ara el Cirque du Soleil, però també potenciant recursos i elements propis, com tots aquells que ens brinda el nostre patrimoni natural i cultural que, ben explicats i ben comercialitzats, s’han convertit en la millor carta de presentació d’un país que té moltes coses a oferir els 365 dies de l’any.



Tot això succeeix a les portes d’una Setmana Santa que suposarà el punt i final de la temporada d’esquí que, amb més o menys neu, ha ofert, com sempre el bo i millor als nostres visitants: gràcies gent entregada i professional a fer que l’estada del visitant sigui una experiència per repetir, de manera que el record que es pugui endur sigui el de l’emoció provocada per una imatge, una paraula amable, el bon sabor d’un plat tradicional ... petites coses que, sumades, fan molt quan són autèntiques.



Andorra Turisme ha presentat aquesta setmana la campanya de promoció per a aquest estiu amb l’objectiu de mantenir la línia de creixement que l’afluència de visitants ha registrat durant els darrers anys gràcies als esforços esmerçats en la generació de noves propostes, com deia fa un moment, però també en la creació d’arguments i de campanyes de promoció que de mica en mica han ampliat el seu abast i han convençut cada vegada més persones.



Estic segur que el turisme de proximitat, tant a França com a Espanya, tornarà a ser el predominant durant els mesos venen. Amb tot, hem de ser ambiciosos i treballar per obrir portes a nous mercats que, potser fa una dècada crèiem inabastables, i amb els quals ara podem contactar gràcies als nous canals de comunicació i suports que Andorra Turisme ha sabut utilitzar convenientment per ampliar el ventall de països als quals ha adreçat la promoció del país.



Així, l’any 2019 podem dir que Andorra truca a la porta de mercats internacionals com Bèlgica, Alemanya, els Països Baixos, el Regne Unit, Irlanda i enguany, per primera vegada, Itàlia. Els qui treballen en l’àmbit de la promoció turística saben la ingent tasca que implicat aconseguir obrir nous canals de promoció internacional amb la diversitat de productes i destinacions turístiques existents avui dia. Afortunadament, els resultats obtinguts fins ara avalen la feina feta i ens indiquen que anem pel bon camí.