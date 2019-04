Cartes al director

Primer te tot voldria matisar les declaracions que vaig fer el dia que fèiem públic el qüestionari que havíem enviat a totes les candidatures que es presentaven a les eleccions.



Durant la presentació d’aquestes preguntes se’m va preguntar si havíem detectat alguna irregularitat o fet fora de l’habitual en aquesta temporada. Vaig dir que sí i com a exemple vaig comentar que com cada temporada a finals de març s’acabaven els contractes dels monitors i com cada any, segons hagués anat aquesta i com caigués setmana santa, es renovaven a un nombre mes reduït de monitors fins al tancament de temporada. I que aquesta temporada ens havia arribat que hi havia algun cas de monitors del país, amb moltes temporades en les escoles que no se’ls renovava m’entres si que es feia amb monitors temporers. Però que esperaríem a la assembles de final de temporada per saber si era generalitzat o un fet puntual.



Segurament em vaig expressar malament, ja que no era el tema principal de la roda de premsa i no vaig prestar-hi molta atenció. Per històric a qui es renova son els «molts» monitors del país, com aquells que ja fa molt temps que fan temporada a Andorra, i no a monitors amb menys temporades. Igualment fins a l’assembles del dia 6 no podrem fer cap valoració. Sobre la motivació, es conegut al sector, que els monitors amb menys titulació son més «interessants» per les escoles ja que cobren menys. Amb dades de l’EFPEM cap al 80% dels monitors convalidats no tenen la titulació acabada.

Espero haver aclarit el sentit de les meves declaracions.



I aprofitant l’avinentesa voldria corregir les manifestacions efectuades també en el vostre mitjà de comunicació del Sr. Josep Maria Pantebre, representant de l’Apeda. Respectant el seu punt de vista i criteri tant sols hem permeto, per no faltar a la veritat, corregir la seva afirmació de que «és culpa» nostra qualsevol modificació de les condicions laborals dels monitors. Com a molt, es cert, el fet que l’AAME denuncies a inspecció de treball, després de quatre mesos d’informar a les respectives Societats per a que o corregissin, que els pagaments dels salaris dels monitors com així aspectes relacionats amb aquest, incomplien les lleis andorranes. I arrel d’això se’ls obris un expedient i totes aquestes Societats acabessin sancionades. L’AAME, des del primer dia sempre ha volgut, el compliment per part de la patronal del conveni anterior establert, i un cop aquest denunciat (acabat), la negociació d’un nou conveni on quedessin establertes les condicions de treball que teníem de forma legal i ajustades a llei. Malauradament la patronal a dia d’avui encara no ha respost, ni afirmativament ni negativament, a la nostra proposta d’un nou conveni. I degut a això, actualment la professió de monitor d’esquí esta subjecta al Codi de Relacions Laborals, que com ja hem denunciat, no s’adequa a les especificitats de la nostra professió.



Per això em permeto corregir al Sr. Pantebre dient que van ser les Societats qui van imposar unilateralment les condicions actuals de treball, adequades a la llei però preservant els seus interessos i potser menystenint els dels monitors.



Ja hem expressat públicament que l’AAME, no esta d’acord amb els contractes actuals. Tot i que com el mateix sr. Pantebre reconeix han aportat una seguretat i una estabilitat en el sou dels monitors.

Sobre la liberalització de la professió, que per llei ja es possible i legal, tant sols dir que com a associació representem i defensem tots els monitors, els que treballen per a empreses privades, els que podrien treballar en escoles publiques o els que treballen per compte propi.



En els darrers anys ens hem centrar majoritàriament en els que treballen en escoles privades per les grans mancances i les injustícies que patien. Actualment amb la impossibilitat d’avançar amb la patronal, tenim mes temps per dedicar-nos als altres monitors. I sols per aclarir al lector dir que unes de les denuncies abans mencionades eren perquè hi havia Societats que cobraven els uniformes als monitors, una il·legalitat segons la llei. Que aquesta mateixa temporada els EPI (Equipament de Protecció Individual) que s’han donat als monitors ha estat inexistent o senzillament insuficient per protegir la seva integritat física. I que en cap cas, com diu la llei, les empreses han facilitat el material necessari als monitors per a exercir la seva feina.



Però tornant el tema. Cada monitor ha de ser lliure per elegir on i com vol treballar. Per això tenim una titulació d’estat que ens dona el Govern d’Andorra i que a traves de l’AAME te el reconeixement internacional.

Sobre la seva afirmació que no els tenim en compte, tant sols diré que des del maig/juny del 2018 el seu President, el Sr. Arajol té, perquè li vaig donar personalment, les meves dades personals de contacte com així les de la nostra associació i li vaig expressar que estàvem a la seva disposició per parlar d’aquells temes que consideressin oportuns. I es cert que des de fa menys d’un mes tinc, donades per ell, les seves senyes de contacte.



L’AAME sempre ha estat receptiva a parlar amb tothom i així continuem estant. Però no per això ens mantindrem inactius a l’espera que segones o terceres parts vulguin o desitgin activar-se. D’aquí que com cada temporada haguem ofert a SkiAndorra i a totes les Escoles la possibilitat d’encetar converses amb l’objectiu de trobar una entesa que complagui totes les parts, amb la predisposició de seure’ns a taula amb totes les parts interessades. I com no pot ser d’altra manera amb l’APEDA, com ja vam manifestar en les reunions mantingudes amb totes les escoles a principi de temporada.



Com Associació Andorrana de Monitors d’Esquí els nostres interessos son els dels monitors i els de la professió, com recullen els nostres estatuts aprovats pel Govern d’Andorra. En tot allò que vagi en aquesta direcció ens i trobaran per sumar. I ens alegra molt que els nostre companys tinguin aquest diàleg amb SkiAndorra com així amb les Escoles. Nosaltres també el tenim i l’hem tingut des de la creació de l’associació el 1994. Però a hores d’ara els nostres socis i la professió necessita quelcom mes que paraules si volem tenir futur com a tal.



L’AAME mai a pretès representar als socis d’APEDA. Representem als nostres socis i a la professió. I com es normal APEDA tampoc ens representa als membre de l’AAME.

Però l’AAME, com a membre i representant de la International Ski Instructors Association (ISIA), vetlla a Andorra per a tots els monitors estrangers que fan temporada a Andorra. I per això en situacions de indefensió o abús vers aquests companys actua d’ofici o sota denuncia per a defensar-los. Com a exemple, fa força anys, quan es van apujar de forma abusiva i fora de la llei el preu de les convalidacions de les titulacions. L’AAME, va actuar i el Govern va restituir el preu legal d’aquesta convalidació.