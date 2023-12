El país va llevar ahir amb una notícia de la Policia on informava que havien arrestat un home, no resident i de 35 anys, per robar mercaderia valorada en gairebé 12.000 euros en un supermercat de Sant Julià de Lòria. Bé, al cap i a la fi, Andorra s’assembla cada vegada més a alguns països pròxims on fets delictius com aquest estan a l’ordre del dia. Però la cosa no es queda aquí. El detingut aquí al Principat, tal com es va poder saber posteriorment, té nombrosos antecedents tant a Andorra com en altres països europeus per protagonitzar fets similars.

Amb això, sorgeixen diferents qüestions en cas que el Principat s’acabi associant a la Unió Europea: què passarà quan hi hagi la lliure circulació de persones? Serà suficient el procediment de verificació d’antecedents? Es continuaran repetint actes com el d’aquesta setmana?

Pel que fa a l’Acord d’associació, si ens centrem en la circulació de persones, cal celebrar que s’ha acordat que els andorrans podran circular i treballar per qualsevol país de la UE en les mateixes condicions que la resta de ciutadans del continent.

Entre altres serrells que es recullen, destaca el procediment de verificació dels antecedents penals que, en principi, funcionarà a partir d’un sistema de verificació aleatòria mitjançant una declaració jurada dels antecedents específics i vinculats a diferents professions sensibles al respecte.

Doncs bé, el raonament que el faci cadascú per individual, però vist tots aquests aspectes que es recullen dins l’acord amb la UE, les respostes a les anteriors preguntes esmentades queden més que clares. El Govern s’ho haurà de preparar molt bé si de veritat vol que la població voti a favor d’aquest acord, del qual pocs aspectes positius se’n pot treure ara per ara.