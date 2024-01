Inici de la segona volta, regust agredolç per a l’FC Andorra

L’Estadi Nacional d’Andorra la Vella va ser ahir l’escenari del tret de sortida de la segona volta de LaLiga Hypermotion. Un inici de la segona part del curs per a l’FC Andorra que va tenir un regust agredolç.

Per una part, la derrota. Qualsevol pot pensar que és la part negativa, que també, i més encara quan et remunten el matx al minut 90. Tot i això, el Leganés és el primer classificat a la lliga, i els homes de Sarabia van saber plantar cara en una primera part que van deixar tancats als madrilenys en camp propi i en una segona en què ja es van veure serrells de tot allò que els aficionats i el tècnic, Eder Sarabia, fa temps que demana.

Amb tot, però, els tricolor van tancar la jornada dormint en posicions de descens, ja que actualment són dinovens (quarts per la cua) amb 23 punts, dos més que l’Alcorcón, vintè, i empatats a punts amb l’Osca (que tenen una diferència de gols més positiva que la de l’FC Andorra).

La cara dolenta, que en realitat porta ja molt de temps, però que el fet de jugar a Segona Divisió agreuja, és la manca d’afició. Només en matxs puntuals, com el darrer cas contra l’Espanyol o el partit de Copa contra el Celta, fan veure un Estadi Nacional amb una entrada d’aficionats digna. La gran majoria de partits amb prou feines s’arriba a les 2.000 persones, i l’estadi té capacitat per a 3.300.

És evident que els resultats d’aquest curs tampoc fan que l’aficionat tricolor es vulgui acostar per animar l’equip, però la darrera temporada van finalitzar setens i tampoc era el cas. L’afer amb el Govern i estar encara sense saber si es farà (i on) el nou estadi tampoc ajuda. I el club intenta potenciar l’arribada de més apassionats del futbol, però alguna cosa s’ha de fer perquè un equip que és del país i que juga en la segona màxima competició d’Espanya no pot donar la imatge de la poca afecció que dona.