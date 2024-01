El Pacte nacional de Salut, una millora de qualitat del sistema

Implementar totes les mesures no serà fàcil, l’Executiu n’és conscient, però tot el que sigui per millorar el sistema és benvingut.

Tot i això, cal reconèixer que el sistema sanitari andorrà compta amb algunes carències, bé són conegudes certes mancances a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, o en relació amb la salut mental, la gent gran, el servei d’urgències, etc. tot i que alguns ja s’han pogut anar solucionant, però no pot ser que alguns afers vagin passant pels diferents ministres de Salut sense trobar solucions al respecte.

El Govern, amb la finalitat d’incorporar totes les parts que hi tenen relació, i que tothom pugui aportar la seva, mantindrà una sèrie de trobades. La primera va tenir lloc ahir, en què es van reunir Espot, la ministra de Salut, Helena Mas, i la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, amb els representants del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS) i els col·legis professionals. Avui també es reuniran amb altres actors implicats en el camp de la salut així com diferents membres de la Visura Ciutadana.

L’Executiu va donar ahir el tret de sortida a un seguit de reunions per poder assolir el Pacte nacional de Salut per poder arribar a un document de consens «que traci un full de ruta» perquè el sistema sanitari andorrà «sigui més eficient i eficaç», va indicar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, i que tots els acords es puguin anar implementant i que posteriorment puguin perdurar en el temps.

