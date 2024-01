Cal una seriosa reflexió sobre la confiança en certes empreses

Les coses es compliquen per a la farmacèutica Grífols, que comença a veure com l’informe publicat per Gotham City li comença a passar factura. Certes accions no queden impunes sigui quina sigui l’empresa que les duu a terme. Si quan es va fer públic el preu a pagar per a l’empresa va ser la caiguda en picat de les accions de la companyia, ara Grifols –amb una reputació més que amenaçada–, veu com una dotzena de bufets dels Estats Units d’Amèrica i d’Espanya tenen previstes demandes contra l’empresa.

De fet, des de dos bufets d’advocats espanyols s’analitzaran els fets denunciats per determinar si s’ha produït algun fet il·lícit de caràcter civil o penal que perjudiqui els accionistes, i començar així les accions judicials pertinents. Fet que resulta lògic, per la quantitat d’accionistes que s’han pogut veure perjudicats per aquestes males praxis de la farmacèutica.

Ara resulta que la gran empresa que es vol instal·lar al nostre país i a la qual el Govern està obrint les portes, és una companyia que presumptament estaria cometent accions il·lícites i en la qual poca gent confia tret d’alguns interessats en què aquesta tingui un laboratori P3 dins de les nostres fronteres.

En cas que aquests procediments legals segueixin endavant, té previst el Govern fer-se enrere i no deixar entrar una empresa qüestionada internacionalment? O seguirem sent els únics que els donem suport i confiança independentment de les causes judicials que tinguin obertes per presumptament enganyar els accionistes de l’empresa en mentir sobre els seus números?

Cal una seriosa reflexió sobre què ens interessa i què no, i el que està clar és que una empresa que presumptament menteix no interessa a ningú ni aquí ni enlloc.