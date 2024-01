L’absolució de Vanessa Mendoza arriba com un raig de llum

Per fi un raig de llum entre tantes notícies que fa pena llegir. Fa dues setmanes el Periòdic avançava la notícia de les accions que està duent a terme el matrimoni del pis afectat pel toluè per fer coneixedors a tots els consellers generals de la seva problemàtica. Aquesta setmana començava amb la notícia de l’intent de desnonament d’una padrina de 80 anys per part de l’empresa d’un youtuber resident al Principat. I de cop es fa pública la data de la sentència del judici contra Vanessa Mendoza. Què es podia esperar? Doncs poca cosa bona donada la situació.

Però finalment Vanessa Mendoza ha estat absolta. A l’activista se l’acusava d’un delicte contra el prestigi de les institucions per unes declaracions fetes davant un organisme de l’ONU. Per elles, la fiscalia demanava una multa de 6.000 euros i 6.000 euros més d’indemnització pel Govern. Mendoza ha estat doncs absolta. Una notícia que ni ella mateixa s’esperava i que tal com va remarcar en la sortida de la seu de la justícia, fa creure que encara hi ha separació de poders a Andorra.

Per molt que Govern volia fer creure que Mendoza havia desprestigiat les institucions, ni la Justícia els recolza i considera que la líder d’Stop Violències no va cometre el delicte del qual se l’acusa. Per això, ahir l’activista va demanar la dimissió del cap de Govern, Xavier Espot.

Tot i així, tal com va remarcar després de la lectura de la sentència, la feina no ha acabat, perquè tan prioritari que es mostrava l’afer de l’avortament i gairebé no s’ha abordat la qüestió.

No s’està demanant que a Andorra es pugui avortar, el debat actual és la despenalització, que no es consideri delicte que una persona avorti i, sobretot en els tres supòsits bàsics.