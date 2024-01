El Govern continua sense voler obrir els ulls respecte a Grifols

El serial de Grifols continua. Ahir durant la sessió de preguntes al Govern del Consell General, el cap de l’Executiu va esmentar, en resposta a una demanda del conseller Pere Baró, que l’acord amb la farmacèutica es manté i que no es trencaran «per quatre titulars». Així mateix, va indicar que el projecte tirarà endavant amb totes les garanties, tant per part del Govern, del Comú d’Ordino i de Grifols.

De veritat que amb totes les darreres informacions, el cap de l’Executiu del país vol continuar endavant amb un projecte que fa aigua per tots costats? No volen obrir els ulls i veure que serà un greu error implementar el laboratori a la parròquia ordinenca? Doncs sembla ser que no, que el Govern no es fixa en aquestes coses i decideix tirar-ho endavant sense previsió de cap mena de conseqüència.

De fet, Espot, amb una bena als ulls, no vol creure que les acusacions de Gotham City Reserch siguin certes. I encara més, va assenyalar ahir que en cas de confirmar-se aquestes acusacions, «no vol dir que el projecte no pugui continuar endavant». Vistes aquestes declaracions, no cal afegir res més.

La població està cada vegada més en contra, com per no estar-ho, però l’Executiu només pensa a implementar allò que no aporta res positiu al país. El projecte es fa hipotecant un espai privilegiat de la parròquia ordinenca, un dels millors indrets del país que es podria destinar a qualsevol altra finalitat, o que inclús també podria acollir alguna altra empresa, però totes les companyies que es volen establir al Principat s’estan tirant enrere veient la mala imatge que el Govern d’Espot està deixant.

Si us plau, facin un favor a la ciutadania i evitin fer aterrar un laboratori que només aportarà que problemes en tots els sentits.