Amb tot, es tracta d’una bona iniciativa poder enfortir i millorar la itinerància entre els refugis de muntanya guardats dels Pirineus, que evidentment inclou els del Principat. Cal no oblidar, que tot i que sembli molt evident a algunes persones de vegades els passa, Andorra és un país de muntanya, i projectes d’aquest estil també permeten que una de les màximes del país, el turisme i la seva atracció, es vegi incrementat i es diversifiqui cap aquest sector que també representa una part proporcional important per fer arribar més visitants.

L’objectiu és publicar itineraris transfronterers entre els senders de gran recorregut i els nous itineraris entre els refugis, així com implementar accions de desenvolupament, homogeneïtzació, consolidació i digitalització dels itineraris, acompanyades d’un desenvolupament informàtic de la web amb, nous continguts i noves funcionalitats.

Andorra acull una reunió per fomentar els refugis guardats

