La importància de continuar mantenint vives les tradicions

A vegades no som del tot conscients de la importància de mantenir vives les tradicions i de preservar la cultura del país. I no és quelcom que ens passi només aquí, sinó que és una batalla a tots els països del món. Mantenir viva una tradició no és fàcil i cal implicació de les institucions, però també de la ciutadania.

Ahir es va demostrar aquesta implicació a Canillo i Encamp amb les escudelles de Sant Antoni, on es van esgotar les existències i on molts ciutadans es van acostar per gaudir d’una magnífica jornada. Poques coses venen més de gust en aquesta època de l’any que una bona escudella i encara més d’un matí d’esquí acabat amb un bon plat d’escudella.

Però aquestes no van ser les úniques de la setmana. Dimecres ja es va veure que ni la pluja va aconseguir espantar a tots aquells residents que es van acostar a provar les tradicionals escudelles a diverses parròquies.

Fer activitats està bé, però sobretot fer-les per a la gent d’aquí. El turisme és important i és evident que Andorra el necessita, però el que també necessita el país és cuidar la ciutadania i fer coses per a ells i no només per als que ens visiten.

Aquest cap de setmana ha fet goig no només per les escudelles, sinó per la celebració del Sant Antoni Música (SAM), que ha aconseguit reunir artistes de renom, i altres opcions que queden més fora de la música comercial, però que han aconseguit enganxar al públic. I les temperatures, que tot i que no estan sent de les més habituals en aquesta època de l’any, estan acompanyant i ajudant a fer que la gent tingui ganes de fer coses.

Dissabte i diumenge el país estava ple d’activitats i no només culturals, sinó també d’altres temàtiques, ja que inclús s’han disputat competicions esportives.