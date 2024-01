La solució no passa per un pis de 1.200 euros per a qui no els té

Els avis que seran desnonats asseguren fa uns dies que no tenen on anar. Després de les publicacions als mitjans de comunicació, des de Govern emeten un comunicat assegurant que el ministeri d’Afers Socials, encarregat d’aquest tipus de casos, ha fet un seguiment molt acurat del cas i ha ofert moltes ajudes i alternatives, rebutjades en el passat pels afectats. El que sorprèn és que ara que s’ha posicionat la Coordinadora de l’Habitatge i s’ha convocat una protesta el dia del desnonament, el Govern ha decidit fer públic que s’ha trobat un pis per als afectats i que aquests ja han acceptat i han tramitat la fiança corresponent.

Però l’advocat dels padrins diu que no és cert, i que el preu del pis és inassumible per a dues persones com ells amb les poques ajudes que reben. La dona que serà desnonada se sent impotent perquè el pis que se suposa que li ha aconseguit l’Administració val 1.200 euros al mes amb despeses a part, i les ajudes que percep són de 1.000 euros. Per tant, la xifra està totalment fora d’òrbita per a aquests padrins.

Quin és el joc llavors? A què juga Govern? El cert és que poques coses s’estan entenent sobre aquest cas i els moviments que s’estan fent. D’una banda, la dona ha signat que accepta el pis sense saber tot el que vindria darrere i ara veu que se li fa impossible pagar-lo al preu que li han posat.

De moment, i a menys que la cosa doni un tomb aquesta setmana, dues persones d’edat avançada es queden al carrer divendres i per molt que sembli que tenen on anar, si el preu és aquest està clar que aviat no el tindran. I el més preocupant és que no seran els únics. Amb l’increment de preus i tot i la nova Llei de l’Habitatge aprovada al Consell General, molta gent gran i famílies es veuen amb l’aigua al coll per arribar a final de mes.