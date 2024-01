Les obres del vial de Sant Julià de Lòria avancen el calendari

Concòrdia va anunciar durant la jornada d’ahir que les obres del darrer tram del vial de Sant Julià de Lòria donaran el tret de sortida a finals d’aquest 2024, un fet que titllen de «reivindicació històrica pels lauredians».

En un vídeo a les xarxes socials, els consellers de Concòrdia, Pol Bartolomé i M. Àngels Aché, van esmentar que aquest fet no és una victòria de cap formació política, sinó que s’hi ha arribat «gràcies a l’esforç i a la feina de les generacions passades». I tenen tota la raó. Quant de temps fa que els lauredians i lauredianes demanen poder finalitzar el vial, per així poder alliberar l’entrada a la parròquia de cues quilomètriques?

Cal recordar que el calendari previst per a l’inici de les construccions era el 2025, i ara s’ha pogut avançar després de l’entesa de Concòrdia amb el Ministeri de Territori i els grups parlamentaris de la majoria després de diferents reunions de negociació, amb una partida que arriba als 100.000 euros.

És evident que Sant Julià de Lòria, durant molt de temps i inclús en els debats de les darreres eleccions comunals es va tractar, ha estat la parròquia oblidada, un territori que només ha servit i serveix d’entrada i de sortida al país, sense poder oferir gaires coses més enllà d’un parc temàtic com és Naturland o una bona diversitat d’ofertes culturals. Sant Julià no ha aconseguit en els darrers anys ser una parròquia que els visitants i turistes considerin per allotjar-se, sinó simplement per passar-hi una estona.

Així mateix, implementar el més aviat millor aquesta mesura permetrà descongestionar l’interior mateix de la parròquia laurediana, fent que aquelles persones visitants que hi entrin ho facin principalment per aturar-s’hi, fer-hi compres i activitats.