A punt d’entrar al mes de febrer amb temperatures d’estiu

Les temperatures estan pujant d’una manera exagerada els darrers dies. De fet, les últimes dades publicades ahir pel Servei Meteorològic d’Andorra indiquen que el Principat ha superat aquest mes de gener el seu rècord històric de temperatura.

No és d’estranyar tenint en compte que aquesta setmana comença a sobrar la jaqueta per les elevades temperatures. Ahir, l’estació de les Salines va registrar 20,6 graus, una temperatura gens usual en el mes en què ens trobem. El rècord registrat en aquesta estació havia estat l’any 2007 amb 18,5 graus, i ara a aquests se li han sumat 2,1 graus.

És un problema d’Andorra? Evidentment que no tot i que ens afecta. Són molts els països que estan en la mateixa situació o pitjor aquests dies, registrant temperatures més típiques del mes de juny que no pas de finals de gener on se suposa que hauria d’estar tot nevat en alguns casos i en altres hauria de fer fred. Països com Espanya, França, Portugal, Suïssa, Àustria o Alemanya estan en la mateixa situació que nosaltres i inclús començant a aplicar restriccions com és el cas d’Espanya. Allà s’estan aplicant mesures que aquí veuríem com impossibles. Tancament de les dutxes de les piscines i els centres esportius? Prohibició d’omplir piscines d’hotels i campings?

És evident que no podem fer res perquè plogui o nevi, però sí ser conscients de la importància d’un ús raonable del bé més apreciat que tenim que és l’aigua. Així, entre tots potser som capaços de mitigar el problema. Perquè a Andorra no tenim sequera, però sí que estem veient els episodis de sequera que estan vivint els nostres veïns i tot i que aquí no estem en la mateixa situació, veure el que passa fora ens hauria de fer una mica més conscients.