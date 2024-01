El Pas de la Casa tallat i un accés al mercat únic també

Tenim la carretera del Pas de la Casa tallada i les previsions inicials són que el tall durarà fins diumenge. Duri el que duri aquest tall, el mal ja està fet: els ciutadans francesos que tenien previst visitar-nos aquest cap de setmana han cancel·lat el seu viatge.

La carretera RN-22 de França -avui tallada a la seva cruïlla amb la RN-320- és una carretera nacional francesa amb accés a una frontera exterior a la UE. Amb tot el que això comporta. Una carretera essencial per a la lliure circulació de persones i el lliure accés de mercaderies al mercat únic europeu. Un mercat únic amb qui Govern ha assolit un acord pendent de comunicació a la ciutadania andorrana i pendent de referèndum.

Aquest tall ens porta a reflexionar sobre les paraules del cap de Govern Xavier Espot qui, el mes passat, va dir públicament que Mònaco estava tenint molts problemes interns i de relació amb la Unió Europea per haver-se retirat de les negociacions de l’Acord d’associació.

També va afirmar que, en canvi, Andorra gaudia d’un tracte privilegiat amb les autoritats europees per haver consensuat el text de l’Acord d’associació. La realitat pot ser cruel amb els «farols» polítics i avui veiem com Mònaco gaudeix dels quatre accessos per carretera entre Mònaco i França oberts, l’accés ferroviari entre França i Mònaco obert, així com totes les línies de bus entre França i Mònaco operatives. Mentre que l’única carretera entre Andorra i França està tallada.

Comença a fer por que l’únic argument del nostre Govern per defensar l’Acord d’associació sigui la campanya de la por i que coincideixi que França permet que es talli la lliure circulació de consumidors francesos a Andorra durant un cap de setmana d’esquí.