L’increment dels casos d’afers de salut mental entre els joves

Els casos de problemes de salut mental entre els joves estan a l’ordre del dia, i Andorra no queda apartat d’aquesta realitat. És per això que des del Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el seu cap Carlos Mur vol conscienciar sobre la salut mental entre els joves, una mesura més que correcta i necessària.

Així doncs, i sense cap mena de dubte, és de vital importància abordar aquesta qüestió. En els darrers anys, hem vist un preocupant increment en els casos de problemes de salut mental entre aquest sector de la població, i és essencial prendre accions concretes per abordar aquesta tendència.

Implementar mesures que promoguin el benestar emocional des de les etapes primerenques de la vida és fonamental per a la salut global de la societat, i això implica no només proporcionar recursos i suport adequats als joves que ja estan experimentant problemes de salut mental, sinó també educar i sensibilitzar sobre la importància de la salut mental i, sobretot, de com mantenir-la.

La prevenció i la detecció precoç són claus per intervenir abans que els problemes esdevinguin crònics o més difícils de tractar. A més, és essencial desestigmatitzar els trastorns mentals i promoure un entorn en què es pugui parlar obertament sobre els sentiments i les dificultats emocionals sense por de judicis o discriminació.

La salut mental és un aspecte integral de la salut en general, i no tractar-la adequadament pot tenir conseqüències devastadores per als individus i per a la societat en conjunt. En definitiva, invertir en la salut mental dels joves és invertir en un futur més saludable i resilient per a tots. El Principat ja ha començat a patir situacions, i cal preocupar minimitzar totes les que puguin succeir de més.