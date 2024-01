L’error de voler continuar tirant endavant el problema del futur

Els corbs que sobrevolen el tema de l’Acord d’associació amb la Unió Europea van tornar a alçar ahir el vol, quan el cap de Govern, Xavier Espot, va reconèixer que els ‘timmings’ que l’Executiu tenia al cap en un primer moment respecte al referèndum poden variar. Aquest fet es dona a causa que el Govern ha estat negociant amb la comissió Von der Leyen i el seu respectiu vicepresident Maroš Šefcovic, intentant tancar les grans línies polítiques de l’acord abans de les eleccions al Parlament Europeu (que tindran lloc al juny d’enguany), que des de l’Executiu creuen que si es complirien, però indicant que no ho tenen del tot clar.

Així doncs, l’objectiu del Govern és rubricar el text en aquest mandat europeu abans que finalitzi, tot i que el cap de Govern es mostra confiat en el fet que aquestes eleccions no haurien de tenir cap mena d’impacte en la ratificació de l’acord.

Llavors, per què l’Executiu de Demòcrates per Andorra va voler enllestir quan abans aquest acord que només fa que estar envoltat de dubtes, malentesos i males decisions? El Govern de Xavier Espot ha tirat endavant allò que cap mena de bé aportarà, tot i que ho vulguin vendre com el millor acord que Andorra pot signar, i tot en primera instància sense demanar ni informar absolutament res a la ciutadania.

Els dubtes de la gent són cada vegada més: què volem anar a fer a Europa? Per què ells tenen tant interès en nosaltres? Quin interès tenim nosaltres amb ells? Molta publicitat i venda de fums haurà de fer el Govern per fer creure que és un bon acord per al país.

No volem vendre Andorra al pitjor postor i que la successió a partir de llavors sigui dificultar i empitjorar la vida actual del Principat, que ja prou coses té amb aquest Executiu.