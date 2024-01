La cultura també és un pol d’atracció turística del Principat

La xifra de visitants als museus durant l’any 2023 va ser d’un total de 146.638. Es tracta d’un 28% més respecte a l’any anterior, i una xifra per estar, evidentment, orgullosos. Per què? Doncs perquè aquestes dades demostren que la cultura també és un dels grans pols d’atracció de turistes cap al Principat. De fet, no només pel que respecta a les activitats museístiques es poden rebre visitants, sinó que la mateixa cultura del país és un atractiu.

Estem en un món cada vegada més globalitzat, i ja una mica lluny de l’Andorra utòpic que de vegades es vol vendre i l’atracció d’un turisme purament d’alt poder adquisitiu, la cultura es converteix en un aspecte imprescindible per atraure visitants al territori. Els museus, galeries d’art, festivals i d’altres manifestacions culturals que acull i té el Principat no només donen vida a la història i la identitat d’Andorra, sinó que també ofereixen una finestra a la seva diversitat i creativitat.

Cal destacar que el turisme cultural no només genera ingressos directes a través de les entrades als museus i altres activitats, sinó que també estimula sectors relacionats com el comerç, la restauració i l’allotjament, i alhora són fonts que acosten més persones al país.

Per tant, és essencial que Andorra continuï invertint en la seva riquesa cultural i fomentant la seva difusió tant a nivell nacional com internacional. Inclús calen potser més mesures que serveixin per implementar-ho.

Tot això pot donar-se a través d’una estratègia de promoció cultural, i fer Andorra consolidar-se com un destí turístic de primera categoria, on els visitants puguin gaudir de les seves meravelles naturals i de la seva profunda herència cultural, més enllà de les propostes culturals i museístiques, assegurant-se un futur com a destí turístic.