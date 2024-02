Ple en l’obertura de donació de sang, una mesura necessària

La primera cita de l’any pel que respecta a la donació de sang es va donar lloc ahir, i va aplegar aproximadament unes 150 persones, és a dir, es va comptar amb les llistes de voluntaris plenes.

Ara, segons va apuntar el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, esperen assolir xifres similars diàriament. Es tracta d’una mesura important i molt necessària perquè enmig dels reptes i incerteses que ens envolten, la donació de sang emergeix com un acte de solidaritat que, cal recordar, no només salva vides, sinó que també teixeix llaços en una comunitat.

Amb tot plegat, és una mostra de la implicació de la societat andorrana, fent també una crida a les persones més joves, per garantir els recursos al Banc de Sang, actualment en un moment crític.

Aquest no només proveeix suport vital en situacions d’emergència, també és fonamental per a procediments mèdics planificats, com són els casos de les cirurgies o teràpies. Encara més, la disponibilitat de sang segura és un requisit indispensable en la medicina moderna, i aquesta se subratlla amb un manteniment prou constant de donacions.

D’altra banda, però no menys important, agafa un paper crucial involucrar els joves en aquesta causa, ja que representen el futur de la nostra societat. Educar-los sobre la importància de donar sang i desterrar els mites i les pors associades pot inspirar una cultura de solidaritat i compromís cívic. A més, els joves tenen una energia i una passió contagiosa que poden injectar a les campanyes de donació, motivant a altres membres de la població a seguir el seu exemple.

L’objectiu d’aquest any és superar les 1.700 donacions de l’anterior, i de ben segur s’aconseguirà amb la implicació mostrada pels habitants del país.