L’accés al Pas es torna a tancar: de nou l’amenaça econòmica

L’accés al país des del país veí del nord, França, torna a quedar tancat des d’avui fins al diumenge a la tarda, segurament sobre els volts de les 17.00 hores.

Així ho van decidir de nou els agricultors francesos que, a tall de protesta, tornaran a tancar l’entrada al país. Aquestes manifestacions, cal assenyalar, són més que correctes, ja que quan un govern no vol escoltar els ciutadans, l’única manera d’alçar la veu és sortint al carrer. Només cal veure l’exemple d’aquí el país, pel que respecta a l’afer de l’habitatge. Ara bé, quina responsabilitat tenen els territoris del voltant?

El Principat, doncs, tornarà a quedar tancar per la part francesa, i no només pel que fa a l’entrada de turistes i visitants, sinó molt més enllà, per l’afectació que això comporta a l’economia andorrana, sobretot a la del Pas de la Casa, on el tall suposa una posada en perill del seu teixit econòmic, que depèn principalment del flux turístic transfronterer. El Pas de la Casa és una joia turística que ha prosperat gràcies a la seva ubicació estratègica i al seu accés privilegiat als mercats francesos i europeus, i en aquest cas, el tancament de la seva frontera suposa un cop devastador per a la seva economia, ja que es veu privat dels visitants francesos que constitueixen una part significativa de la seva clientela.

Encara més, aquesta interrupció del flux comercial i turístic té efectes d’allau en tota l’economia andorrana. Des de la restauració fins al comerç al detall, passant per l’allotjament i altres serveis. Amb tot, és fonamental establir canals de comunicació oberts i construir ponts de col·laboració per abordar les preocupacions de totes les parts implicades i trobar solucions viables que permetin la continuïtat del flux transfronterer, però no ha de ser la ciutadania i els comerços andorrans qui ho han de patir.