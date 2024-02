El Periòdic d’Andorra: 27 anys al servei de la població i el país

Precisament avui, un 3 de febrer, el Periòdic d’Andorra celebra el seu 27è aniversari. Tot un grapat d’anys al servei de les persones, de la informació del país i amb un compromís molt ferm amb el Principat. Amb aquests gairebé 30 anys, el Periòdic d’Andorra ha esdevingut un referent de l’actualitat andorrana, creixent de manera exponencial amb el pas del temps per també combinar la tradició amb la nova tecnologia, mantenint l’essència del paper, però també obrint nous canals comunicatius com és el format web i canals digitals.

Així doncs, avui ens complau celebrar el 27è aniversari d’una veu que ha estat un pilar essencial en la informació i el debat públic al nostre país: el Periòdic d’Andorra. Des de la seva fundació, fa gairebé tres dècades, aquest mitjà ha estat al servei de la comunitat andorrana, proporcionant informació objectiva, anàlisis acurades i espais per a la diversitat d’opinions que defineixen el nostre país.

El compromís d’el Periòdic amb la veritat i la transparència ha estat una guia constant en un panorama mediàtic en constant evolució. En un món en què les notícies es mouen a la velocitat de la llum i les opinions són moltes vegades més ràpides que els fets, aquest mitjà ha mantingut el compromís amb els estàndards periodístics més alts.

Mentre celebrem aquests 27 anys d’existència, reconeixem i aplaudim el treball incansable dels periodistes, editors i tot l’equip que forma i ha format part d’el Periòdic, i que han fet possible aquesta fita.

Només queda afegir que aquest aniversari sigui una oportunitat per reflectir sobre el valor del periodisme independent i la importància de tenir veus diverses i lliures en el nostre país. El Periòdic d’Andorra continua sent una llum guia en el paisatge mediàtic del Principat, i esperem amb il·lusió els molts anys de servei que encara tenim per endavant.