Tot i la molèstia dels talls, raó no els falta per protestar

Una jornada més amb talls de carretera que afecten el país per aconseguir ser escoltats pels governs dels seus països. Una setmana ens trobem amb talls de trànsit a la frontera francoandorrana per part dels agricultors francesos i ahir va ser el torn de la frontera hispanoandorrana, on hi ha hagut talls de trànsit per la marxa lenta dels pagesos catalans.

El cert és que és la seva manera de protestar i tota protesta és legítima, el problema és que afecti un país que no en té la culpa dels seus problemes. Però com van explicar ahir des de la Unió de Pagesos, és la seva manera de fer-se escoltar i tenir ressò mediàtic.

El problema que hi ha en aquestes ocasions és que paguen justos per pecadors, perquè poca culpa dels problemes dels agricultors tenen els conductors que ahir es van quedar parats a les carreteres catalanes o els treballadors de la Seu d’Urgell que volien accedir a Andorra per treballar o bé tornar a casa després de la jornada laboral i no ho han pogut fer o han tardat molt a fer-ho.

En aquests casos sempre hi ha guanyadors i perdedors, però que es bloquegi la frontera del país veí de poc sembla que servirà de cara a aconseguir solucions a la problemàtica. Perquè és evident que el president del Govern espanyol no viu al Principat i molt probablement no es va quedar aturat a les carreteres.

Ara bé, raó no els falta per protestar. La situació només fa que empitjorar per a ells pels productes importats de fora de la Unió Europea que es venen a preus molt més barats i que fa que els petits productors es vegin obligats a vendre els seus productes per sota del preu de cost fet que fa que s’estiguin carregant el sector. Calen solucions i urgents!