El país no està en risc de sequera, però cal estar alerta

Andorra no està en risc de sequera i sort. Però sí que està en alerta, sobretot tenint en compte la disminució de les precipitacions que fa que es redueixi la quantitat d’aigua i també tenint en compte la situació d’altres països del continent europeu, sobretot Espanya.

El territori més proper al Principat, Catalunya, està en una situació d’emergència. Una emergència que no és qualsevol cosa, tan greu és la situació que el Govern de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa fa uns dies una sèrie de mesures per intentar revertir aquesta situació. I aquestes mesures passen per les restriccions, que ja no afecten només piscines públiques, parcs i jardins i manteniment de carrers, sinó que té conseqüències en el dia a dia dels ciutadans que de cop han vist com han restringit l’ús d’aigua.

Nosaltres aquí tenim la sort de no estar en una situació crítica com la que tenim a l’estat veí, però sí que és important tenir en compte el que passa a altres llocs per evitar que passi aquí.

Govern va alertar ahir d’una situació climàtica inusual. La manca d’aigua és quelcom que hauria de preocupar a qualsevol país i a totes les persones perquè, independentment de quina sigui la situació climàtica, l’aigua és el bé més preuat que tenim i no s’ha de malbaratar el seu ús. Per no arribar a una situació d’emergència és important que tots siguem conscients de la importància de no malbaratar aigua perquè si tothom hi contribueix, el país no arribarà a una situació límit.

Tot i que fer-ne un bon ús és important, també ho és que plogui. Les previsions per a aquests dies eren de precipitacions, esperem que així sigui i que la pluja i la neu ens acompanyin durant els pròxims dies o setmanes i desapareguin les temperatures d’estiu.