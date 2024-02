La Copa del Món deixa més a prop el somni del Mundial

El somni andorrà de ser la seu dels Campionats del Món que tindran lloc l’any 2029 és més factible després d’aquest passat cap de setmana amb l’acolliment de la Copa del Món d’esquí alpí. La satisfacció per com s’ha desenvolupat l’esdeveniment ha deixat un molt bon regust de boca a totes les entitats del Principat, així com als diferents esportistes i equips participants en la cita.

El manteniment del Principat al calendari ha estat clau, i així ho continuarà sent segurament de cara al futur per l’acolliment del Mundial, per a ser el millor aparador perquè ens continuem mostrant com a millor opció per a acollir el campionat del món. Cal destacar que el simple fet d’acollir un esdeveniment d’aquesta magnitud ja és un testimoni del prestigi i la reputació del qual gaudeix el país en el món de l’esquí. En aquest cas les millors esquiadores del món han convergit en les nostres pistes per competir en un dels esdeveniments més importants de la temporada, col·locant Andorra en el mapa global de l’esport d’hivern. A més a més, a nivell econòmic, l’impacte de la Copa del Món no pot ser subestimat. Els hotels, restaurants, botigues i altres establiments han vist un augment significatiu en el nombre de visitants i en les vendes durant aquest cap de setmana. En afegit, l’exposició mediàtica generada per l’esdeveniment ha augmentat la visibilitat de la nostra destinació turística, atraient l’interès de nous visitants i potencials inversors, un fet que permetrà també, a la llarga, fer arribar gent a Andorra per poder gaudir de les mateixes estacions que les seves ídoles.

El veritable llegat del certamen, però, no resideix només en l’impacte econòmic d’aquest cap de setmana, sinó en el seu potencial per impulsar el turisme i l’economia del país a llarg termini.