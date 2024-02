El reglament de l’estatut de l’artista ja és una realitat

La titular del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada pel cap d’Àrea d’Acció Cultural, Joan-Marc Joval, van presentar ahir la implementació de l’estatut de l’artista, que ja esdevé una realitat. Entrant una mica al detall, aquest ha de servir, en paraules de la ministra, com una eina que ajudi a la professionalització dels artistes del país i que, a més, inclou la creació d’una comissió perquè faci el seu seguiment, així com un desplegament de les cobertures i prestacions de la CASS i l’acreditació d’aquests artistes professionals del Principat.

Pel que respecta exclusivament a aquesta comissió, denominada Comissió Andorrana de Seguiment de l’Estatut de l’Artista, estarà formada per nou persones: dos representants del Ministeri de Cultura, un del Ministeri d’Economia, un del de Finances i un altre del de Treball, un membre de la CASS, dos artistes independents que representin a les associacions culturals i artístiques del país i un representant del SEDAW. A més, es reuniran dues vegades l’any.

En darrer lloc, cal destacar que Bonell va assenyalar que una vegada enllestida la comissió, s’impulsarà una campanya per a tots els programadors andorrans perquè siguin coneixedors dels diferents artistes que hi ha al país «i se’ls contracti degudament perquè tinguin aquesta seguretat jurídica». Una mesura que servirà també per a impulsar la professionalització.

Amb tot plegat, es tracta d’una notícia molt positiva per Andorra, després de tot el temps que es porta desenvolupant i polint. Servirà per internacionalitzar també els artistes del país, i lluir la bandera del Principat arreu mitjançant la cultura, un aspecte també molt important a Andorra i en el qual cada any es fa molt èmfasi.