L’FC Andorra se suma a les mostres de condol per València

Com era d’esperar, ja que no podia ser de cap altra manera, el partit que s’havia de disputar entre el Levante i l’FC Andorra s’ha cancel·lat per petició del club valencià recolzada també pels tricolors.

El motiu? El devastador incendi que s’ha produït a València que ha acabat amb la vida de diverses persones i n’ha deixat moltes de desaparegudes.

Un succés que ha causat commoció a València, però també a tota Espanya i a tota la societat en general.

De fet, ahir el Levante va sol·licitar l’anul·lació del partit, a la qual es va adherir l’FC Andorra.

En moments com el viscut a València surt el millor dels éssers humans. Població civil, empreses, metges, veterinaris, taxistes i persones de tots els col·lectius van sortir en massa als carrers per oferir ajuda a les famílies afectades pel tràgic incendi.

Queda esperança en aquest món i en moments com aquests es veu la qualitat humana de les persones.

Aquesta qualitat és la que es va mostrar també des d’Andorra, i va ser des del mateix club. Perquè lluny d’esperar directament una resposta a la petició del Levante, es van avançar a demanar l’anul·lació quan l’equip rival ho va comunicar. I tot i que no és gran cosa, és un petit gest en solidaritat amb el poble valencià.

En moments com aquest l’esport queda a una banda i la ciutadania se suma en massa per solidaritzar-se amb les víctimes.

Des d’EL PERIÒDIC ens sumem a les mostres de condol als afectats per aquest tràgic succés, i enviem tot l’escalf possible als afectats, als seus familiars, als cossos d’emergència que treballen de manera incansable, als nostres companys periodistes i càmeres que estan informant sobre l’incendi i a tot el poble valencià.