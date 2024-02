La digitalització d’El Periòdic d’Andorra arriba aquest 1 de març

La professió del periodisme és una d’aquelles que està en constant evolució. El que fa anys era el més normal ara ha quedat obsolet. I això ha passat en el món de la televisió i, en el cas que ens ocupa, en la premsa escrita. I no només en la nostra professió sinó també en moltes altres.

El Periòdic d’Andorra ha apostat pel canvi i, en les darreres setmanes ha anat coent a foc lent el canvi a digital que, com ha explicat en la carta el propietari del mitjà, serà en format web i també amb un pdf que s’enviarà a àmplies llistes de difusió de manera gratuïta.

La digitalització d’El Periòdic d’Andorra arriba demà i, gràcies a aquesta transició, s’estalviaren unes 30 tones de paper cada any. Perquè encara que no ho sembli, imprimir diaris genera una gran quantitat de paper que, en el nostre cas era de la quantitat esmentada.

Des d’El Periòdic animem a tots aquells ciutadans del país que vulguin seguir llegint les nostres notícies a sumar-se a la llista de difusió. Ho poden fer enviant un Whatsapp al número de telèfon +376 60 52 81.

Des del mitjà de comunicació, tots els que en formem part continuarem treballant per donar-los la millor informació d’una forma objectiva i immediata.