Bona notícia pel cap de setmana

Comença el cap de setmana i ho fa amb bones notícies, sobretot pel que fa a les previsions meteorològiques. I la bona notícia no és només l’estampa que ens deixarà de preciosos paisatges d’hivern, sinó que el millor és el que suposa per al país que s’estiguin produint aquestes nevades que faran salvar la temporada d’esquí.

Està clar que econòmicament la neu és un dels majors tresors per al nostre país. Tant si ets fan de la neu com no, és evident que les estacions d’esquí són la columna vertebral del turisme i són aquestes visites les que generen ingressos indispensables per a l’economia del país. I aquests diners són necessaris perquè repercuteixen a les pistes d’esquí, als hotels, restaurants, cafeteries, comerços.

I si deixem de banda l’economia i ens centrem en el paisatge, la neu transforma el país en un conte. Aquest cap de setmana tots, esquiadors i no esquiadors podrem gaudir d’un meravellós cap de setmana rodejats de neu.