El retrobament més esperat d'aquest cap de setmana el tenia l'FC Andorra i era amb la victòria. Després d'una mala ratxa que ja preocupava a l'equip i també a l'afició, ahir uns tricolor animats van sortir a l'estadi amb ganes de capgirar la situació.

El primer gol dels rivals va fer perdre una mica l'esperança als jugadors, però a la tornada del descans van sortir a menjar-se el món i ho van fer. El Valladolid es va anar fent petit amb les contínues ocasions de gol dels del Principat.

Álex Pastor al 81 va ser la llum al fons del túnel, fins que va arribar Scheidler per acabar d'il·luminar l'estadi i endur-se una desitjada victòria amb uns tres punts que donen aire als de Sarabia.

Després de cancel·lar-se el partit per l'incendi de València, LaLiga ha fixat el 13 març com a data pel match entre el Llevant i l'FC Andorra. Aquest serà el següent rival de l'Andorra i contra qui aniria molt bé guanyar per apropar-se a la zona de salvació.