Reflexionar i no només sobre la contractació pública

Reflexionar sobre la contractació pública en el mercat interior de la Unió Europea és quelcom necessari. Sobre la llei actual d'Andorra el que més sorprèn és que sigui una norma aprovada fa dos anys i resulti que està desfasada, que no compleix amb les normatives europees i que, com va explicar el director de l'Observatori de la Contractació d'Espanya i catedràtic de la Universitat de Barcelona, José María Gimeno, ve heretada de pràctiques de fa 30 anys que Europa ja ha abandonat.

Però no és només el tema de la contractació pública el que ens ha de fer pensar sobre l'Acord. També ho és com protegir les empreses del país, com entrar en un mercat com és Europa i deixar que les empreses de fora entrin, etc. I el més complica és pensar com fer-ho sense tenir la informació.

El pròxim 12 de març el Govern té previst explicar l'Acord a la ciutadania i serà llavors quan els votants podran començar a decidir si votar sí o no a un Acord que per ara és força desconegut per gran part de la població.