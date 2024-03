La cinquena edició dels Premis CEA ja té data, i serà el pròxim 14 de maig en una sessió que tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Com cada any, es repartiran un total de 10 guardons: el premi a la trajectòria empresarial; el premi FEDA a la sostenibilitat; el premi Andorra Business a la projecció internacional; el premi ARI a l’emprenedoria i la innovació; el premi a l’empresa inclusiva; el premi a la igualtat; el premi gestió sènior; el premi a l’autònom i la microempresa; el premi pioners d’Andorra; i el reconeixement Marca Andorra. Amb tot, aquests premis són una mostra de la gran i important activitat empresarial amb la qual compta Andorra. Encara més, no es tracta només d’empreses del Principat, sinó que també recull companyies estrangeres (instal·lades al país) i, més enllà, no és només en relació amb grans companyies, ja que també engloba les petites i mitjanes empreses. Andorra no és només turisme, perquè com hem vist, la part empresarial també té un pes molt rellevant.