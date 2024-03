Les notícies sobre Grifols continuen arribant

En l’informe, el fons es pregunta on està l’ètica i la transparència de la qual treu pit la farmacèutica i, a més, es qüestiona per què s’han fet canvis en la governança de la multinacional des de la publicació del primer informe si des de la farmacèutica es negava tot i es va iniciar una campanya de desprestigi cap a Gotham.

Tot el que envolta Grifols últimament sembla ser un misteri, com ho és el motiu pel qual es deixa que una empresa que presumptament amaga informació als seus inversors pugui instal·lar-se al nostre país sense més. S’esperarà que es resolgui tot plegat o els deixarem entrar de totes maneres?

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació