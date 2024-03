8M: una jornada per reivindicar tots plegats

Avui és el Dia Internacional de les Dones, una jornada que se celebra cada any i que hauria de reunir centenars de persones als carrers de totes les ciutats per reivindicar els drets de les dones que, tot i que en els últims anys s'està treballant en la paritat, no sempre és així. Al nostre país, com en molts altres, ens queda feina per fer. Si bé ahir vam conèixer la notícia que Andorra és el cinquè país del món amb un parlament més paritari, no en tots els sectors de la societat és així. Però el problema principal no és aquest, sinó les diferències salarials encara existents en alguns sectors empresarials. Per què un home amb les mateixes funcions que una dona ha de cobrar més fent la mateixa feina, amb resultats similars? Aquí no parlem del món de l'esport, en què es cobra pel que es genera, sinó que estem en una igualtat de condicions amb dues persones que generen el mateix, però cobren diferent per ser qüestió de sexe. No s'ha de contractar dones per obligació sinó per talent. A vegades, per molta formació que tinguin se les descarta pel simple fet de ser dones, i si estan en edat fèrtil el problema encara és més gran.