El moment de conèixer els detalls de l’Acord amb la UE

Ahir Govern va fer públic el resum de l’Acord d’associació amb la Unió Europea després que un mitjà de comunicació el filtrés abans d’haver estat corregit.

En la jornada d’ahir vam conèixer detalls fins ara desconeguts sobre les coses positives i negatives per a Europa i les que, a ulls del Govern, són interpretables. Pel que fa als punts considerats més negatius, n’hi ha algun de relacionat amb la seguretat, pel fet que els treballadors fronterers que siguin nacionals de la UE i que no treballin en sectors sensibles no passaran un sistema de verificació dels antecedents penals del país d’origen. Aquest punt és un dels que genera més reticència per la sensació de llibertat que dona i com diuen a Espanya sembla que ‘Ancha sea Castilla’.

A més, desapareix el dipòsit de 50.000 euros per a treballadors per compte propi i se suprimeix també el requisit d’inversió inicial de 600.000 euros que es demana als residents passius.