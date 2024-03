Concòrdia no ha rebut tota la documentació de l’Acord

Ahir Concòrdia es va queixar que el seu grup parlamentari és l’únic que encara no ha rebut tota la informació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea.

No té lògica que s’hagi informat de tot a tots els grups parlamentaris excepte un i encara menys que ho hagin de saber a correcuita el mateix dia que està previst que s’expliqui a tota la ciutadania.

Avui ha arribat el dia en què per fi el Govern explicarà l’Acord a la ciutadania. Tot i que des de l’oposició denuncien que ja fa dies que ho fa perquè s’està fent una campanya clandestina amb el document de l’acord, així com una propaganda per diversos col·lectius del país.

Ara, amb la informació de primera mà, la ciutadania podrà decidir si realment volen subscriure aquest acord amb la Unió Europea negociat per Govern depenent de si estan disposats a renunciar a certes coses per aconseguir-ne altres.