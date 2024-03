Són madurs per a unes coses, però no per a altres

Amb 16 o 17 anys encara no pots votar, ni conduir, ni comprar alcohol, però sí que ets prou intel·ligent i madur per decidir el futur que vols per al teu país. Ells que encara no poden votar en unes eleccions són els que estan rebent xerrades per part de Govern per explicar-los l’Acord d’associació amb la Unió Europea.

I això es considera d’adolescents d’aquestes edats que si bé poden tenir la capacitat de raonar, no la tenen si tot el que se’ls explica són les coses bones i no coneixen gaire l’altra cara de la moneda.

Aquestes xerrades no han agradat gaire a alguns pares que consideren que aquestes coses haurien de quedar fora de les escoles i ho consideren ‘fer campanya’, tal com van denunciar des del grup parlamentari de Concòrdia el passat dilluns. El que sorprèn de tot plegat és que els nens hagin sigut coneixedors de l’Acord inclús abans que els pares, perquè la presentació de l’Acord es va fer ahir i les escoles ja fa setmanes que l’estan explicant.