El ‘Far West’ en el qual s’està transformant el Principat

Fins a quin punt hem arribat? Sembla mentida que molt lluny ens estem quedant de poder destacar que vivim en un país que destaca sobretot, i molt per damunt de moltes altres coses, per la seva seguretat. I el més increïble és que cada vegada la cosa va a pitjor, amb pitjors i més greus casos.

La cosa no es queda ja només amb consum o compra de droga (fins i tot s’han desmantellat punts de venda), o conducció temerària o amb una alta taxa d’alcohol. La cosa ara va més enllà, i es tracta d’un menor intern al Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) que, acompanyat d’altres menors, va robar un cotxe i quan els van enxampar van fugir corrents.

Cada setmana es publiquen als mitjans de comunicació les diferents detencions que el Cos de Policia ha dut a terme, i cada vegada sorprèn més la velocitat en què el Principat s’està convertint en un ‘Far West’ poc típic ni representant de què i com és Andorra.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació