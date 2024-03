Vivim en un petit, però alhora gran país anomenat Andorra

Vivim en un país privilegiat. I ho és en molts aspectes. Estem rodejats de muntanyes, fet que no només afavoreix l’entorn i queda bonic a les fotografies, sinó que també és positiu per a la salut, no només pel que respirem, sinó perquè també convida a dur a terme activitats esportives.

Andorra és un petit país, però únic. Tenim un idioma oficial que és el català, tenim les nostres tradicions i, en honor al dia d’ahir, tenim també la nostra Constitució. I totes aquestes singularitats és una cosa que hem de lluitar per preservar. Perquè aconseguir coses és difícil, però en perdre-les podem tardar un tres i no res.

És feina de tots fer que això continuï sent així, lluitant per la nostra identitat, cuidant els nostres costums, la nostra manera de fer i també les nostres lleis. Qualsevol pas en fals pot tenir conseqüències així que tota decisió ha de ser ben estudiada. Aquí parlem d’Europa i de moltes altres coses.

Som i serem sempre un petit gran país!