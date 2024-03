Millorar la connectivitat és una assignatura pendent

Que la connectivitat a Andorra és una assignatura pendent és obvi, i que això és un hàndicap per a certs tipus de turisme també és quelcom sabut. Ara bé, cal explorar altres vies per atraure el turisme de negocis, com per exemple el tipus d’activitats que es pot fer al país, l’entorn en què es troba i les possibilitats de networking.

En el Mice Forum que s’està celebrant al Principat s’han posat de manifest els motius pels quals el turisme de negocis al país és minoritari. Un dels punts que s’ha destacat és la connectivitat. El fet que l’aeroport on hagin d’anar sigui Barcelona i després fer un trajecte amb autobús tira enrere a molts empresaris. I tampoc ajuda el fet que a l’aeroport d’Andorra-La Seu hi hagi vols a Madrid, però aquests només siguin els divendres i diumenges, perquè això afavoreix certs tipus de turisme, però no el de negocis que precisament es dona entre setmana. Cal buscar solucions per fer front a aquest problema i ser capaços d’atraure altres tipus de turisme.