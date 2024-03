L’abús laboral a argentins segueix i no s’ha mogut un dit

Mentre els controls i les inspeccions continuen en marxa, s’ha acabat constatant tota la documentació sobre els abusos laborals que les persones argentines han patit des de l’estiu passat i que el president de l’Associació Argentinos en Andorra, Marcelo ‘Riccie’ Ponce, va entregar al Govern.

Una vegada arribats a aquest punt, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha dit que es posaran mans a l’obra per aturar-los. Ara.

En principi, Marsol treballarà amb l’àrea d’Inspecció del Departament de Treball per intentar resoldre diferents afers que des de l’associació s’han denunciat.

Així, s’ha confirmat que a alguns treballadors no se’ls han fet nòmines o han cobrat més enllà del dia 15 de cada mes. Implementar una possible solució per pal·liar totes aquestes problemàtiques segurament sigui complex, però no pot ser que durant tot aquest temps no s’hagi pres cap mesura al respecte.