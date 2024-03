Benvinguts siguin els nous pisos de lloguer assequible

Ahir Govern va presentar 27 pisos de lloguer assequible a l’antic Hotel Àrtic. El fet que es facin habitatges a preu més accessible és sempre una bona notícia, però ara caldrà veure quin és el preu d’aquests pisos que s’estan fent. Perquè tal com estan els preus al país, tot es considera assequible encara que no ho sigui. Si ara el que resulta és que considerem fàcil pagar 900 euros per un pis tenint en compte que el salari mínim no és de gaire més de 1.300 euros, el problema continua existint per gran part de la ciutadania. I tot això sense tenir en compte els que no hi tenen dret d’accés pels anys que porten vivint en aquella parròquia.

El que sorprèn és que diuen que en el lloguer cada persona no hauria d’invertir més del 33% del seu salari. I la pregunta llavors és: on estan els pisos a 500 o 600 euros que és el que es podria permetre una persona de classe treballadora?