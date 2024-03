La importància d’apostar per projectes en llengua catalana

Ahir ens assabentàvem que el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports prorrogarà el conveni signat el 2023 amb Cinemes Illa Carlemany per promoure el cinema en català, destinant una partida pressupostària de 50.000 euros. Es tracta d’una iniciativa que, com moltes altres impulsades anteriorment, vol posar sobre la taula la importància d’apostar per projectes en els quals imperi el català, recalcant la necessitat i la urgència immediata que travessa Andorra envers una problemàtica cada cop més latent: la pèrdua de la nostra llengua oficial en el teixit social que ens envolta.

Al nostre país s’ha lluitat molt per reivindicar el català com a llengua oficial, però sembla que mai és suficient i que alguns sectors continuen llençant-lo per terra. És per això que s’han d’aplaudir iniciatives com aquesta, en què s’aposta per projectes amb segell oficial i que denoten, un cop més, la sensibilització del nostre país respecte a aquesta qüestió tan important avui dia.