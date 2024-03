País referent en turisme i amfitrió d’un congrés mundial

Andorra està acollint aquests dies el 12è Congrés mundial de neu, muntanya i benestar. Ser el país amfitrió d’un esdeveniment com aquest sempre és una bona notícia per la quantitat de persones que descobreixen el nostre país. Sense anar més lluny, són 400 persones de 16 nacionalitats diferents les que han acudit al Principat per descobrir-ne els seus racons. I entre aquestes, algunes no havien trepitjat mai el nostre país.

El turisme és important per a un territori en el qual aquest sector representa el 50% del PIB, però tal com es va explicar ahir, és important que aquest sigui sostenible i respecti l’entorn. I aquí es posa en evidència les problemàtiques que està tenint Andorra amb les disfuncions en el funcionament del ROAT, ja que les dades no quadren. El ministre de Turisme es va mostrar preocupat per la situació, perquè el mes de gener es va tenir constància d’un 90% d’ocupació, però els registres del ROAT se situaven en un 40%.