40 anys d'Ordino Arcalís, una estació d'esquí reconeguda internacionalment

La Setmana Santa de 1983 l'estació d'Ordino Arcalís va començar a funcionar i, segurament, poc s'esperava que s'acabés convertint en el que és ara. En els seus inicis hi havia tres teleesquís i un telecadira de forma puntual i ara és una de les estacions més reconegudes que ja compta amb 30 quilòmetres de pistes per a tots els nivells i centenars d'hectàrees per a tots aquells que practiquen esquí fora de pistes.

Ara, amb motiu del seu 40è aniversari, s'ha fet un documental per mostrar tota l'evolució de l'estació, el paratge natural del qual forma part i, sobretot la qualitat de la seva neu. Ordino Arcalís com ja se sap, forma part de Grandvalira Resorts. Aquesta integració que es va dur a terme l'any 2018 va suposar el primer pas al forfet únic del qual disposa el país actualment i que ha convertit Andorra en un paradís per a tots els amants de l'esquí. Les pistes d'esquí del Principat són un referent al sud d'Europa.