Comprar una vivenda a Andorra: un repte gairebé impossible

Idealista va publicar ahir un informe en què afirmava que el preu mitjà de la vivenda a Andorra és un 14,4% més car que el mateix mes de l’any anterior, evidenciant així una realitat que ja era sabuda per pràcticament tots al país. I és que no només és un repte gairebé impossible aconseguir un lloguer a preu assequible al Principat, sinó que també ho és fer-te amb una vivenda pròpia. El país travessa actualment uns índexs de mercat absolutament altíssims, fet que està comportant a què molta gent ni tan sols es replantegi la possibilitat d’establir-se al 100% dins d’aquestes fronteres. Que el preu mitjà del metre quadrat a Escaldes-Engordany sigui de 5.689 euros és una xifra massa alta com per ni tan sols fer el plantejament abans esmentat. És més urgent i necessari que mai que els que ens governen a tots prenguin cartes sobre l’assumpte i evitin una altra realitat gairebé tan evident com aquesta: la marxa de residents del país davant una situació totalment insostenible.